Firari FETÖ'cü dolarları aracın motoruna saklamış

Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine baskın yapan polis, bir örgüt üyesinin arabasında sakladığı yüklü miktarda dövizi ele geçirdi.

Güncellenme 20 Eylül 2018 16:20

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi 16 kişinin saklandığı ve örgütün hücre evi olarak bilinen gaybubet evlerini tespit etti.

Arabasının kaputuna döviz saklamış

Yapılan tespitler sonrası adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişi burada gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerden birinde başka bir FETÖ dosyasından araması bulunan bir kadın da yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin adreslerinde arama yapan polis, bir FETÖ üyesinin arabasının kaputuna saklı 17 bin 500 dolar para ele geçirdi.

Şahıslar, sorgu sonrası adli makamlara teslim edildi

Operasyon sonrası firari şahıslarla birlikte gözaltına alınan 17 kişinin örgüte ait oldukları gerekçesiyle kapatılan kurum ve kuruluşlarda görev yaptıkları, şahısların ByLock kullanıcısı oldukları ve örgüt içerisindeki faaliyetlerine halen devam ettikleri öğrenildi. Örgütün hücre evlerinde gizlenen ve örgütsel faaliyetlerini buradan yürütmeye devam eden şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere KOM şube müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar buradaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.