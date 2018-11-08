Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in iadesi istenecek

Haklarında FETÖ'den dava açılan futbolcuların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Arif Erdem'in iadesinin istenmesine karar verildi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 09:53

FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına yönelik haklarında 15 yıla kadar hapisle dava açılan Galatasaraylı eski futbolcu İsmail Demiriz ile eski milli futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker'in yargılanmasına devam edildi.

Arif Erdem duruşmaya katılmadı

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte salonda hazır bulunurken, firari sanık Arif Erdem ise duruşmaya katılmadı.

Savunma hazırlamaları için süre verildi

Burada ara kararı açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın celse arasında Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulması halinde mütalaanın duruşma günü beklenmeden davanın sanıklarına ve avukatlarına gönderilerek esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştırdı.

Arif Erdem hakkında kritik karar

Mahkeme heyeti ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında Adalet Bakanlığı suçluların iadesi ve hükümlü nakli bürosu tarafından dava dosyasına gönderilen yazıya ilişkin iade işlemlerinin yapılması için gerekli yazışmaların kararlaştırmasına karar verdi.