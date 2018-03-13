Filistin liderine suikast girişimi!
Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna Gazze'ye giriş sırasında saldırı düzenlendi.
Gazze'ye giriş yapan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında şiddetli bir patlama yaşandı. Hamdallah'a suikast yapıldığı belirtilen olayda saldırı parça tesirli bomba ile gerçekleştirildi. Patlama sonrası 7 kişi yaralandı.
Filistin Başbakanı Hamdallah'ın durumunun iyi olduğu ve bir televizyonun canlı yayınında önceden planlanan programa katıldığı görüldü.
Filistin yönetimi, Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyı Hamas'ın yaptığını düşünüyor.