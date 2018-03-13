Filistin liderine suikast girişimi!

Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna Gazze'ye giriş sırasında saldırı düzenlendi.

Güncellenme 13 Mart 2018 12:10

Gazze'ye giriş yapan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında şiddetli bir patlama yaşandı. Hamdallah'a suikast yapıldığı belirtilen olayda saldırı parça tesirli bomba ile gerçekleştirildi. Patlama sonrası 7 kişi yaralandı.

Filistin Başbakanı Hamdallah'ın durumunun iyi olduğu ve bir televizyonun canlı yayınında önceden planlanan programa katıldığı görüldü.

Filistin yönetimi, Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyı Hamas'ın yaptığını düşünüyor.