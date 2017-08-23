Filistin Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 28 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 22:38

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.

Kalın, Erdoğan ve Abbas'ın görüşmede Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan son gelişmeler, Filistin barış süreci ve Filistin milli uzlaşı görüşmeleri konularını ele alacağını belirtti.

AA