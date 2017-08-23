Filistin Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 28 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.
Kalın, Erdoğan ve Abbas'ın görüşmede Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan son gelişmeler, Filistin barış süreci ve Filistin milli uzlaşı görüşmeleri konularını ele alacağını belirtti.
AA