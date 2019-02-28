Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Fikret Orman, Milli Takım’la 4 yıllığına anlaşan Şenol Güneş’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 28 Şubat 2019 17:12

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Milli Takım’la 4 yıllığına anlaşan Şenol Güneş’le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güneş, Haziran’a kadar Beşiktaş’ta

Orman, Güneş’in Haziran ayına kadar kendileri ile beraber olduğunu, yönetim kurulu toplantısının ardından kulübün açıklama yapacağını söyledi.

Demirören hakkında açıklama

TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören'le ilgili de konuşan Orman, bu istifanın hiç beklemediği bir hamle olduğunu, aklına bile gelmeyen bir sürpriz olduğunu, hayırlı olmasını dilediğini, herkesin şok olduğunu, bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlı olmasını dilediğini, Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Tüm kulüpler kendi göbeğini kesecek

Orman, kulüplerin kendi göbeğini kendi keseceğini, borçlu olan kulüplerin, hızlı olarak bütçelerini daraltmak zorunda, buna başkanı olduğu Beşiktaş’ın da dahil olduğunu, şampiyon olan tüm kulüplerin bunu yapacağını, kendi göbeklerini keseceklerini söyledi.