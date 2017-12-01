Fikret Orman, Şenol Güneş hakkında ne düşünüyor?

Fikret Orman, Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi merak edilen konular hakında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 01 Aralık 2017 16:54

A Spor'a konuk olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın Vodafone Park'ta yapılacak büyük derbi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş ile aralarında problem bulundğuna dair haberleri yalanlayan Orman, "bu heberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

İşte Fikret Orman'ın o açıklamaları:

"Galibiyet ve puan istiyorum"

"Galibiyet ve Puanlar beklediğini söyleyen Orman, "Eminim ki Galatasaray başkanı da aynı niyetler içerisindedir" dedi.

Yapılacak derbinin zor bir müsabaka olduğunu belirten Orman, "Fırat Aydınus'a Allah hakem şansı versin. Umarım izleyen herkese keyifli bir maç olur. Yüksek tansiyonlu bir çok maçı Vodafone Park'ta oynadık. Hatıralarda kalacak güzel bir maç olsun" dedi.

Şenol Güneş açıklaması

Fikret Orman Beşiktaş'taki görevine değinerek, "Burası profesyonel bir kulüp. Ben diktatör şeklinde kulüp yönetmiyorum. Herkesin görevi bellidir. İletişimin işine çok karışmam, beni onlar yönlendirirler. Çoğu konu bana gelmeden bile yürüyor" ifadelerini kullandı.

Orman ayrıca, "Hoca ile aramızda kuvvetler ayrılığı var. Bizim Ümraniye'ye gitmemiz için bir sebep yok. Zaman zaman boy göstermek için gidiyorum. Oyuncularla çok yakın ve uzak ilişkilerdeyimdir. Ben camianın 1 numarası olarak hem samimi hem mesafeli olmalıyım. O yüzden çok gitmem. Hocanın işlerine çok karışmayız. Slaven hocaya da Samet hocaya da aynı şekilde yaklaştım" dedi.

Şenol Güneş söylentilerine de değinen Orman şu ifadeleri kullnadı: "Şenol Güneş ile aramızda hiçbir zaman problem olmaz. Aramızda sevgi ve güvende sıkıntı olmaz. Biz arkadan iş çevirmeyiz. İşimize saygı duyarız. Kendi gündemimiz haricinde bir şey ile uğraşmayız. Allah da işimizi rast getiriyor. Yoksa o noktadan bu noktaya gelmek imkansızdı."