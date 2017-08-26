Fikret Orman: "Beşiktaş üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş üzerinde prim yapmaya çalışanlara aldanmayın. Biz bir işi yapıyorsak sadece Beşiktaş menfaati için yapıyoruz." dedi.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 15:50

Beşiktaş Kulübü 2017 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Hayırlı bir sezon geçirmelerini dileyen Orman, “Şampiyonlar Ligi’nde yeni bir serüvene başlıyoruz. Çok zor günlerden geldiğimiz için. Önümüzde UEFA ile alakalı zor bir süreç bizi bekliyor. Lyon müsabakasında bazı olaylar çıktı. UEFA Disiplin Kurulu iki kulübü de disipline sevk etti. Ben ve hukukçu arkadaşlarım hep beraber görüşmelere katıldık. Sonucunda UEFA kural gereği Türk seyircilerden biz sorumlu olduğumuz için iki sene içinde bir daha böyle bir durumla karşılaşırsak men cezası verdiler. Bu çok ağır bir ceza kural böyle olduğu için yapacak bir şey yok. UEFA Başkanımızla görüşme yaptım. Servet Yardımcı da benle beraberdi. Başkana durumu izah ettik. Avrupa’da çok Türk olup yabancı pasaportlu var. Kendi taraftarımızı kontrol etsek bile onlara satılan bilet bizim ukdemizde değil bunu ifade ettik. UEFA Başkanı da haklı olduğumuzu fakat kuralların böyle olduğunu söyledi. Ellerinden geleni disipline ileteceğini söyledi” açıklamasını yaptı.

“Şampiyonlar Ligi’ndeki 3 deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz”

Orman, geçen sezon Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de oynanan Olympique Lyon mücadelesinde yaşanan olayları hatırlatarak, bu sezonda deplasmanda oynanacak olan karşılaşmalarla ilgili konuşarak, “İlk sene finansal fair-play’den dolayı gidemedik. İkinci sene de 3 Temmuzdan dolayı gidemedik. 2 sene zor günlerde mücadele ederken büyük sıkıntı yaşadık. Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık. 3 deplasmana da taraftar götürmeyeceğiz. Yönetim seviyesinde kulübü temsil edeceğiz. Olabilecek herhangi bir olay bize mal edilebileceği için 3 deplasman maçında tur düzenlenmeyecek. Gelmeyin efendim. Beşiktaş’a zarar verecek bir durum yaşamak istemiyoruz. Vodafone Park size açık bu 3 deplasmana katılmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Büyük bir kıskançlık var ve oyunlar dönmekte”

Transferde mantıklı hareket edeceklerini dile getiren Orman, iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İyi bir transfer dönemi geçirdik. Çalışmalar umarım sizleri memnun etmiştir. Beşiktaş’ın bütçesiyle yönetiyoruz. Mantıklı gitmek istiyoruz. Yabancı yazabildiğiniz bir sayı var. Yabancı oyuncularımız yeteri kadar fazla bunu arttırırsak yer bulamayacaklar ve huzursuzluklar olacak. Nokta atışlar yaptık. Türkiye ligi başladı. Samsun’da oynadığımız maçta da bunu hep beraber gördük büyük bir kıskançlık ve oyunlar dönmekte. Samsuna gelen taraftara teşekkür ediyorum. Beşiktaş’a laik davrandılar. Vahim olaylar olabilirdi. Oraya gelen taraftara teşekkürler. Kenetlenmemiz lazım. Her gün bir olayla karşılaşıyoruz. Biz Beşiktaş’ı yönetirken bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Bir gün FETÖ’cü bir gün bel altı konuşuyorlar. Birbirimize kenetlenip Beşiktaş’a yakışır şekilde efendilik içinde kalmaya halkımızı iyi temsil etmeye çalışmak istiyoruz.”

“Şenol Hoca ile aramızda hiçbir problem olmamıştır”

Basında yazılan Şenol Güneş haberlerini yalanlayan Başkan Orman, şunları söyledi:

“Zor senede daha fazla birliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Basında da başladı. Şenol Hoca ile problemler var falan. İlk gün açıkladık. Hocalar bizde ve diğerlerinde olduğu gibi ayrılma ihtimali var. Transferi Yaklaşık 3 senedir Beşiktaş yönetim kurulu yapmaktadır. Bugüne kadar yapılan pozitif ve negatif ne varsa bizimdir. Basında devamlı Beşiktaş’ı karıştırmaya çalışıyorlar. Hocamızla aramızda hiçbir zaman problemiz olmamıştır. Kuvvetler ayrılığı belli kimin ne yapacağı belli. Herhalde iyi götürdüğümüzü düşünüyorum oyunlara kulaklarınızı kapatın. Beşiktaş’ın kimseyle problemi yoktur. Tek görevimiz sizi mutlu edebilmek. Haftada 7 gün çalışıyoruz. Bütün işimiz sizin mutlu gururlu Beşiktaşlı yapmaktır. İnşallah sizi mutlu ediyoruzdur.”

“Türkiye’de en çok sponsorluk geliri ile uğraşan kulübüz”

Fikret Orman, Beşiktaş’ı dünya markası yapacaklarını aktararak, “Beşiktaş, yukarıdan işimiz iyi yapacağız. Şımarmayacağız. Bizim hiçbir zaman gizli gündemimiz olmadı. Her şey çok şeffaftır. Gizli kapaklı bir şey yoktur. Korkacak bir şeyimiz yok. İlk günden beri 7 yetim hakkını kimseye yedirmemek için çalışıyoruz. Beşiktaş’ı kibirli havaya sokmaya çalışıyorlar. Biz işimizi iyi yapacağız. Herkesle yakın olacağız. Bu ülkeyi dışarıda temsil etme her yerde Beşiktaş’ın kurumunu temsille dünyaya tanıtacağız. Biz Türkiye’de en büyük sponsorluk geliri ile uğraşan kulübüz. İki önemli rakipten 30’a yakın daha fazla gelir elde eder hale geldik. Geldiğimiz noktada Türkiye imkanları ile bir yere gidemiyoruz. Sırtımıza aldığımız sponsorlar elde ettiğimiz bütçelerin yarısını diğer kulüpler elde edemiyorlar. Söz sahibi olmamız için dünya sponsorları bulmamız lazım. Beşiktaş’ın forma geliri senelik yaklaşık 20 milyon Dolardır. Bu biz geldiğimizde 3.6 milyon Dolardı. Chelsea 100 milyon Pound elde ediyor. Ona sponsor olan şirket dünyada marka olabilmek için oluyor. Bizim de bir dünya kulübü olmamız lazım. Ana sponsorumuz Beko Beşiktaş’a Türkiye için sponsor oluyor Barcelona’ya dünya markası olmak için sponsor oluyor. Bizim de o bütçelere çıkmak istiyoruz. Chelsea Ortaköy gibi 300 milyon taraftarı var” diye konuştu.

“Beşiktaş, 100 Milyonun üzerinde taraftarı olan bir camia olacak”

Beşiktaş’ın dünya kulübü olma yolunda ilerlediğini belirten Fikret Orman, “Her yerde konuşulan bir kulüp haline geldik. İkinci milli takım arasında Azerbaycan’da maç yapacağız. İran’da yapmak istiyoruz. Göreceksiniz ki bu stadı yapacağız demiştim. Bitiremeyecekler, kaldı gibi şeyler söylediler. 2-3 sene içinde hep beraber yaşayacağız. Beşiktaş, 100 milyonun üzerinde taraftarı olan bir camia olacak. Siz buna inanın biz bunu yapalım. Kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz. Son 4 senede taraftarda yüzde 5’in üzerinde büyüme kaydetmiş durumdayız. İnşallah 3-4 sene içerisinde herkes Beşiktaş’ın nerelere geldiğini görecek” açıklamasını yaptı.

“Taraftarlık temsil etmektir”

Orman, Vodafone Park’ta oluşabilecek saha olaylarına karşı taraftarların birbirini kontrolü elden bırakmaması gerektiğini söyleyerek, “Beşiktaş’ı bir tek yönetim kurulu temsil etmiyor. Hepimiz temsil ediyoruz. Biri bir şey yaptığı zaman mani olmamız lazım. Bunlar Beşiktaş’a zarar veriyor. Yanınızda olanlarınıza Beşiktaş’ı temsil ettiğimizi unutmayalım. Taraftarlık temsil etmektir. Bu sene vefa sezonumuz. Bu seneyi öyle geçireceğiz. Hepinizin destek olması gerek. Her zaman söylüyorum. Sadece 1915’teki Çanakkale Savaşı'nda 22 sporcumuz şehit olmuş. Her noktasında emeklerimiz vardı. Ahde vefası olan camiayız” şeklinde konuştu.

"Basketbolda istikrarı sağladık"

Basketbol takımında istikrarlı bir yapı sağladıklarını vurgulayan başkan Orman, “Her sene tekrar kadro kuruluyordu. 3 transfer yaptık iddialı hazırlanıyoruz. Rica ediyorum basketbola daha fazla sahip çıkalım. 3 maçımızı kapalı oynayacağız. Bu mu Beşiktaş’a destek bu mu fayda? Bu yüzden herkesi desteğe ve Beşiktaş’a yakışır efendilik içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Bağırıp destekleyeceğiz ama kulübe zarar vermeyeceğiz. İçerideki maçları kendi seyircimizle oynasaydık şampiyon olabilirdik. Basketbolda da futbolda olduğu gibi bir çizgiye geleceğiz” dedi.

"Amatör şubelerde zarar ediyoruz"

Amatör şubelerden zarar ettiklerini dile getiren Orman, “Beşiktaş borç yapısı var. Genel kurulda şunu yapalım Beşiktaş’ın amatör şubelerinde 50 milyon TL zarar yazıyoruz. 50 milyonu bankadan faizle alıyoruz. Yüzde 20 faiz ödüyoruz. Sezon sonu 60 milyon TL oluyor. Borç bu şekilde katlanarak gidiyor. Maçlarını kimse takip etmiyor. Kimse sponsorluk istemiyor. Herkes futbol ve basketbola sponsor olmak istiyor. Bu şekilde geldiği gibi götürürüz. Bu patlar. Biz böyle Beşiktaşlıysak 2013 de finansal yapıda neden aday olduk. Bunu aşağı çekebilmek için sizin bunu anlamanız arkamızda durmanız lazım” ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş üzerinden prim yapmak istiyorlar"

Beşiktaş'ın menfaatleri için çaba gösterdiklerini dile getiren Orman, şunları söyledi:

“Popülarite ile bir yere gelemeyiz. Beşiktaş üzerinde prim yapmaya çalışanlara aldanmayın. Biz bir işi yapıyorsak sadece Beşiktaş menfaati için yapıyoruz. Zor kararlar aldık. Spor bakanı olacakmışım siyasi olacakmışım gibi söylentiler var. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir mevki yok. Böyle bir niyetim de yok tek derdimiz Beşiktaş’a hizmet etmek. Bunlara inanmayın.”

"Tüm kulüpler net borcu açıklasın"

Tüm kulüplerin net borcu açıklamasının gerekli olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, “Tüm kulüplerde net borç açıklandı. Kamuoyu algısı açısında rahatsızlık duyuyorum. Eğer net borcu açıklarsak diğer kulüplerde de, Galatasaray’da örnek olarak net borç açıklanması lazım. Kimseden bir şey sakladığımız yok ama kamuoyunu da yanlış yönlendirmeyi doğru bulmuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.



İHA