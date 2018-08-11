Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, olağanüstü genel kurula gitme kararı alacaklarını, isteyen herkesin aday olabileceğini söyledi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 15:48

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulunda yapacakları değişiklik nedeni ile olağanüstü genel kurula gitme kararı alacaklarını duyurdu.

“Zor bir süreçten geçiyoruz”

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Orman, Türkiye olarak da kulüp olarak da bunu yönetme durumunda olduklarını, tüzük tadiline ihtiyaçları olduğunu, Beşiktaş'ta çok zor bir sürece gireceklerini, bunu yönetebilmek için heyecanın artırılması gerektiğini, 6,5 sene içinde herkesin yorulduğunu, bu yorgunluk haricinde silkelenmek gerektiğini, yönetim kurulu olarak da eylül veya eylülün sonunda tüzük tadil kongresini yapacaklarını ve bunu birleştireceğini söyledi.

“Yeni liste ile aday olacak”

Fikret Orman, yönetim kurulu ile alakalı seçime gideceklerini, yeni bir güç ve yeni bir mücadeleye girebilecekleri kararını alacağını, isteyen herkesin aday olabileceğini, kamuoyuna ne söylemek istiyorsa söyleyebileceğini, radikal kararlar alınması gerektiğini, kısa süre içinde seçime gideceklerini, yeni listeyle aday olacağını, projeleri olanların konuşanların nasıl çözeceklerini anlatması gerektiğini belirtti.

“Herkes gelsin ne söyleyeceği varsa söylesin”

“Hodri meydan” diyen Fikret Orman, “Herkes gelsin ne söyleyeceği varsa söylesin, genel kurul kararını verir. Daha diri, daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmamız lazım. Süreç insanları yormuş olabilir, kırgınlıklar olabilir. Biz burada şahsımız için değil Beşiktaş için mücadele ediyoruz. Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aday olacak arkadaşlara, kapı arkasında dedikodu yapanlara söylüyorum, buyrun seçim var. Herkes gelsin aday olsun. Hiç merak etmeyin Beşiktaş'a canımız, sağlığımız müsaade ettiği müddetçe hizmet edeceğiz. Biz ne kara kışlar gördük, bunu da aşarız" dedi.

“İsteyen herkes aday olsun”

Fikret Orman, gelecek yılın Mayıs ayında zaten olağan seçimin olduğunu, olağanüstü durum yaşadıklarını, daha diri, daha heyecanlı yönetim kurulu oluşturmaları gerektiğini, seçimi 15 gün içinde yapmayacaklarını, her adayın çalışabileceği dönemde yapacağını, isteyen herkesin aday olması gerektiğini söyledi.