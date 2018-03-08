FIFA, Trabzonspor için kararını verdi!

Trabzonspor'da son günlerde zaten iyi gitmeyen durumlardan sonra bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

Güncellenme 08 Mart 2018 16:52

Son zamanlarda sıkıntılı zamanlar geçiren Trabzonspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili nihai karar FIFA tarafından verildi.

İddiaya göre, Bero transferinde Trencin'e zamanında yapılmayan ödemelerden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı verildi.

Bu kararın ardından Trabzonspor, 2018-2019 sezonunun yaz döneminde transfer yapamayacak. FIFA'nın verdiği Bero kararı Trabzonspor tarafından CAS'a taşıyanacak. Bordo mavili ekip, Matus Bero'yu 2016'dan Trencin'den almıştı.