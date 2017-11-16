FIFA, TFF'yi o takım için uyardı!

FIFA, TFF’ye gönderdiği yazıda, Manisaspor’a verilen eksi 6 puan cezasının uygulanmasını istedi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 13:18

Hamleler sonuç vermezse, önümüzdeki hafta TFF’nin yönetim kurulu toplantısında Manisaspor'un puanı 1’e düşürülecek!

Grandmedical Manisaspor, cumartesi günü konuk edeceği kritik Elazığspor maçı öncesinde eski oyuncusu Makukula’dan darbe yedi. Siyah-Beyazlılar, 6.5 milyon TL’ye yakın borcu bulunduğu oyuncuya, borcunu zamanında ödemediği için FIFA’dan eksi 6 puan cezasına çarptırıldı. Yönetimden konuyla ilgili açıklama gelmezken, verilen cezanın durdurulması için girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

FIFA, TFF'ye 6 puanı sil dedi

FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu’na yazı göndererek, “Manisaspor’a eksi 6 puan cezasını uygula!” dedi. Yönetim, Makukula ile anlaşacaklarını iddia ederek, TFF’den ek süre istedi. Önümüzdeki hafta içine kadar anlaşma sağlansa bile FIFA’nın, TFF’ye “cezayı uygulama!” yazısını göndermesi gerekiyor. Yani, bu yazı gelmezse, taraflar arasında anlaşma olsa dahi, puanımız 1’e düşmüş olacak. Manisaspor’un Makukula’ya 55 bin euro ödeme yapma sözü verdiği kaydedildi.

TFF'nin toplantısı bekleniyor

Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapacağı toplantısına kadar FIFA’dan ikinci bir yazı (düzeltme) ulaşmazsa, bu karar, Manisaspor’a resmen uygulanacak. Ancak karar uygulansa dahi, tıpkı Elazığspor’da yaşandığı gibi gerekli belgeler gösterildiğinde puan silmenin geri dönme ihtimali de var. Ancak şuan da gidişat, Manisaspor için pek de iyiye gitmiyor.