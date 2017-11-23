FIFA Başkanı'ndan Beşiktaş'a övgü

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul'da bir futbol zirvesi gerçekleştirdi.

Güncellenme 23 Kasım 2017 18:58

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu ile bir araya geldi ve ardından Yıldırım Demirören ile bir basın toplantısı düzenledi.

FIFA'nın patronu, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan Beşiktaş'ı tebrik ederken; "Beşiktaş'ı başarısından dolayı tebrik ediyorum, muazzam bir başarı sergilediler. Tebrik etmek görevimiz, onları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TFF'nin öneminden bahseden Infantino, "Riva'yı ziyaret ettim, çok etkilendim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, tüm dünyada futbolun geliştirilmesi için bize yardım ettiği çok açık. Türkiye Futbol Federasyonu, en önemli federasyonlardan biri bizim için. Yardımlar çerçevesinde de, futbolun gelişiminde büyük bir öneme sahip" diye konuştu.

Yıldırım Demirören ise, "Infantino'yu misafir etmekten büyük sevinç duyuyoruz ve "Hoşgeldin" diyoruz. Organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için, bu evsahipliği büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.