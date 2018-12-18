FETÖ'ye “Gazi Turgut Aslan” operasyonu

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik “Gazi Turgut Aslan” adıyla düzenlenen operasyonda 118 muvazzaf asker tutuklandı.

Güncellenme 18 Aralık 2018 11:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan “Gazi Turgut Aslan” adlı operasyonda 118 muvazzaf asker tutuklandı.

191 muvazzaf askerin işlemi tamamlandı

İstanbul’daki Polis ekipleri tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alınan 191 muvazzaf askerin işlemleri tamamlandı.

31 şüpheli serbest kaldı

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında etkin pişmanlıktan yararlanan 23 kişinin de bulunduğu 31 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

160 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Savcılık, aralarında subayların da bulunduğu 160 şüpheliyi, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

42 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 118 muvazzaf askerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 42 şüpheliyi ise etkin pişmanlık ihtimali ve örgütsel konumlarını dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta en yakın karakola giderek imza atılması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.