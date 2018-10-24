FETÖ'ye büyük darbe! Okulları bir bir kapanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30'dan fazla ülkede FETÖ okullarının kapatıldığını, 100'den fazla örgüt mensubunun Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 11:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30'dan fazla ülkenin FETÖ okullarını kapattığını duyurdu.

Afrika ve Asya ile mutabakat yapıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ ile tüm dünyada mücadele ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar 30’dan fazla ülkede FETÖ okullarını, kuruluş veya derneklerini kapattığını, 20’ye yakın ülkede Maarif Vakfı’nın bu okulları devraldığını, Afrika ve Asya’da mutabakat yapıldığını söyledi.

Maarif Vakfı okulları devralacak

Şu anda üzerinde çalıştıkları ülkeler olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu ülkelerde de Maarif Vakfı’nın bu okulları devralacağını, gelecek günlerde Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya bölgesinde de olumlu neticeler alacaklarını ifade etti.

Kaç FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi?

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında faaliyet gösteren FETÖ mensuplarının Türkiye'ye getirilmesinin de öncelikler arasında olduğunu, şu ana kadar 100’den fazla FETÖ’cünün farklı ülkelerden Türkiye’ye getirdiklerini, bundan sonraki süreçte de buna benzer faaliyetler olacağını, FETÖ’cülere huzur vermeyeceklerini ve bu kişileri Türk yargısına teslim edeceklerini vurguladı.

FETÖ Balkanlar’da çok güçlü

Balkanlar’da bu konudaki çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta son derece net bir şekilde FETÖ'nün çok güçlü olduğunu, siyasetin üzerinde de bir nüfuzu olduğunu söylediklerini, Kosova da aynı şekilde olduğunu, bazı gelişmelerde de bunu gördüklerini, Maarif Vakfı’nın Arnavutluk'ta çok güzel bir üniversite devraldığını, yeni bir kampüs kuracaklarını, Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin yeni kampüsünün açıldığını, Kosova'da da üniversite kuracaklarını, Maarif Vakfı okullarının burada da açıldığımı söyledi.