FETÖ'ye ağır darbe! Afganistan'daki operasyon dünyaya örnek olacak

Afgan güvenlik birimleri, ülkedeki bir FETÖ okuluna operasyon düzenleyerek Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladı.

Güncellenme 12 Kasım 2018 10:31

Afganistan güvenlik birimleri, Herat kentinde faaliyet gösteren FETÖ’ye ait liseye baskın düzenleyerek yönetimi ele geçirdi. Okulun yönetimi, Türkiye Maarif Vakfı'na devredilecek.

Devir işlemleri başlatıldı

FETÖ’cü öğretmen ve görevlilerce kışkırtılan öğrencilerin tüm engellemelerine rağmen Afgan güvenlik güçleri, mahkeme kararıyla okula operasyon düzenledi. Daha sonra ise okulun devir işlemleri başlatıldı.

Güvenlik güçleri operasyon düzenledi

AA’ya açıklamada bulunan Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği bu okulların yönetiminin önce Afgan makamlarına daha sonra da Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi için güvenlik güçlerinin okula operasyon düzenlediğini söyledi.

Maarif Vakfı’na devredilecek

Güvenlik birimlerinin mahkeme kararı sonrası okula girdiğini belirten Farhad, okul yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini belirtti.

Maarif Vakfı’ndan açıklama

Afgan yetkililerin davetiyle okula gelen Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, iki ülke arasında eğitim anlaşması yapıldığını, bu çerçevede ülkede bulunan FETÖ okullarının vakfa devredilmesi gerektiğini, bu bağlamda ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bulunan iki okul ve iki yurdu teslim aldıklarını söyledi.

Daha kaliteli eğitimle devam edecek

Uludağ, Afgan makamlarının Herat'taki okulun Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesi için süreci başlattığını, kimsenin bu konuda endişesi olmaması gerektiğini, daha kaliteli ve modern bir eğitim sistemiyle Afgan vatandaşlarına hizmet edeceklerini belirtti.