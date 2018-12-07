FETÖ'ye 5 ilde operasyon!

FETÖ’nün yurt dışı ve İstanbul yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 15:42

İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün yurt dışı yapılanması ve İstanbul’daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

42 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yapılan çalışma kapsamında polis ekipleri şüphelilerin İstanbul, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur'da olduğunu belirledi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 42 şüphelinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da 8 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda İstanbul’da sekiz kişi gözaltına alındı. Öte yandan Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Burdur'da gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a getirilecek.

İstanbul’da gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.