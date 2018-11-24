FETÖ'nün yerel seçimler oyunu deşifre oldu!

FETÖ'nün yerel seçimlerde aday olacak isimlere örgüt üyesi iftirası atacağı ve bu yöntemle kendi istediği adayları listelere sokacağı iddia edildi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 21:34

FETÖ’nün yerel seçimler aday olacak isimleri itibarsızlaştırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Örgüt, hedefindeki isimleri itirafçılar üzerinden iftira atarak, itibarsızlaştırmak istediği raporlarda yer aldı.

İtirafçı olun, iftira atın” talimatı

İstihbarat raporlarındaki bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında, yargılanması devam eden üst düzey örgüt yöneticileri ile halen firari olup yakalanma ihtimali göz önünde bulundurulan örgüt mensuplarına elebaşlarından, “İtirafçı olun, iftira atın” talimatı geldi.

Hedef, yerel seçimler

Türkiye’de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi FETÖ’nün moral ve motivasyonunu yeniden toparlamaya çalıştığı ve bu kapsamda algı operasyonları planladığı iddia edildi.

Adaylara iftira kampanyası

İstihbarat raporlarında, FETÖ’nün partilerin adayları ve belediye meclis üyeleri adaylık listelerine sızabilmek için kendinden olmayanlara iftira atacağı, böylece bu isimlerin itibarsızlaştırılacağı ve önünün tıkanmaya çalışılacağı, aday olmak isteyen örgüt mensubu isimlerinde önünün bu şekilde açılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Hedef şaşırtacaklar

Örgüt mensuplarının, FETÖ yapılanması içindeki isimler yerine örgütle ilgisi olmayan isimleri vereceği, bu sayede hedef şaşırtacağı belirtilen raporda, FETÖ’nün hala açığa çıkmayan kripto üyelerinin bu yöntemle gizlenmeye çalışılacağı ileri sürüldü.

İstemediği isimlere FETÖ’cü iftirası

Raporda, örgütün görev almasını istemediği isimlerin görev alması durumunda, daha önce itirafçıların attığı iftiralar gündeme getirilecek ve bu kişilere 'FETÖ'cü adaylar' iftirası ile algı operasyonu çekilecek. Öte yandan tüm bunların propagandası sosyal medya aracılığıyla yapılacak.

Çapraz araştırma yöntemi

Tüm birimlerin, itirafçıların yalan beyanlarına ve itiraflarına karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen raporda, yeni isim ve adreslerin çapraz araştırma yöntemleriyle teyit edilmesi tavsiyesi yapıldı.