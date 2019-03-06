FETÖ'nün yerel seçim stratejisi deşifre oldu

Star gazetesi yazarı Kökçe, FETÖ’nün ablalarının yerel seçim öncesi de devrede olduğunu ve AK Partili seçmeni zehirlediğini söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2019 11:12

Star gazetesi yazarı Halime Kökçe, FETÖ’nün ablalarının yerel seçim öncesi de devrede olduğunu ve AK Partili seçmeni zehirlediğini söyledi.

FETÖ’nün örgütlü faaliyetlerinin merkezinde olan ve algı operasyonlarında başrolü oynayan ablaların son tezgahını yazan Kökçe, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ben aslında Ak Partiliyim ama…”

"Kastamonu'da define, gömü hikayeleri meşhurdur. Taziye evlerinde bir takım kadınlar, ‘Ben aslında Ak Partiliyim ama artık bu kadarı da olmaz, Bilal Erdoğan şuradaki gömüyü götürdü, Sümeyye Erdoğan şuradakini aldı...’ diye söz başlıyor ve 17-25 Aralık'tan bu yana FETÖ ve onunla iş tutanların söyledikleri yalanları bu sefer çok daha sinsice bir yöntemle yeniden dolaşıma sokmaya çalışıyor.

“Taziye evindeki sessizliği fırsat biliyorlar”

İnsanlar taziye evinin hürmetine, okunan Kuran-ı Kerim'e saygılarından sessiz kalıp susmasını beklediğinde bundan cesaret alıyor ve daha da abartılı iddialar ileri sürüyorlar.

“Biz soğan alamıyoruz"

Özellikle Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden dolaşıma sokulan yalanlar bunlar. "Bilmem kim 50 bin lira maaş alıyor. Ne yapıyor da o maaşı alıyor? Biz soğan alamıyoruz" Bu da ev sohbetlerinde dolaşıma sokulan iftiralardan biri. Bunlar evvelden olduğu gibi sosyal medyadan ya da gazete manşetlerinden değil, ev toplantılarında, mevlitlerde, günlerde, taziyelerde konuşuluyor. FETÖ'nün abla timi seçim arefesi sıkı çalışıyor. AK Parti'nin en güçlü olduğu yere, mütedeyyin Anadolu kadınlarına musallat olmuşlar.

“Hala pes etmeyen bir lanet örgüt”

Örgütün yeni taktiği bu. Kulak verin, sorun, siz de göreceksiniz. Münferit örnekler değil bunlar. Şeytanın aklına gelmeyen yalanları Kuran okunan ortamlarda söylemekten çekinmeyen ve hala pes etmeyen bir lanet örgüt işte bu FETÖ. "