FETÖ'nün "yabancı öğrenci" oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün yabancı ülkelerdeki tanınmış kişilerin çocuklarını eğitim bahanesi ile Türkiye'ye getirdiği ve telefonlarına ByLock yüklediği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 14:08

FETÖ'nün Uşak'taki yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada yurt dışından üniversite eğitimi vaadiyle getirdiği yabancı uyruklu öğrencilerin telefonlarına şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklediği ortaya çıkarıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün örgüt mensubu yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili sinsi planları ortaya çıktı.

Tanınmış kişilerin çocuklarını Türkiye’ye getirdiler

FETÖ'cülerin çok yabancı ülkelerdeki tanınmış ve kariyer sahibi ailelerin çocuklarını üniversitede eğitim bahanesi ile kaldırdıkları, Türkiye'ye getirilen öğrencilerin İstanbul'da örgüte ait yurt ve evlerde misafir edildikleri, 6 ay süreyle dil eğitimi verildikten sonra üniversite sınavına giren öğrencilerin okul tercihlerinin dahi örgüt üyeleri tarafından yapılarak Türkiye'deki çeşitli üniversitelere dağıtıldıkları belirlendi.

Yabancı öğrencilerden sorumlu kişiler tarafından karşılandılar

Üniversite eğitimi için gittikleri şehirlerde FETÖ'nün yabancı öğrencilerden sorumlu hususileri tarafından karşılanan ve gelir gelmez ikinci bir cep telefonu hattı almaları istenen yabancı uyruklu öğrencilerin zamanla örgüte sempati duymalarının sağlandığı ve örgüt için çalışma yapmalarının istendiği, soruşturmada tespit edildi.

İkinci cep telefonlarına el konuldu

FETÖ üyelerinin, yabancı öğrenciler adına aldırdığı ikinci cep telefonu hatlarına el koyduğu, bu hatları farklı illerdeki önemli örgüt üyelerine dağıttıkları ve telefon hatları üzerinden örgütsel çalışma yürüttükleri belirlendi.

14 yabancı uyruklu öğrenci adına telefon alınmış

Soruşturma kapsamında Uşak'ta 14 yabancı uyruklu öğrenci adına alınmış telefon hatlarının Türkiye'nin değişik noktalarındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği ortaya çıktı.

ByLock yüklemişler

Bazı yabancı öğrencilerin kullandıkları telefonlara kendi istekleriyle şifreli haberleşme programı "ByLock" yükledikleri, bu öğrencilerin program üzerinden diğer örgüt üyeleriyle konuşma yaptıkları da belirlendi.

İki yabacı uyruklu öğrenci tutuklandı

Soruşturma kapsamında biri Çin, diğeri Bosna Hersek uyruklu olmak üzere 2 yabancı uyruklu öğrenci tutuklanırken ikinci telefon hatları örgüt tarafından kullanılan 14 yabancı uyruklu öğrenciyle ilgili adli işlem yapıldı.

FETÖ binlerce yabancı uyruklu öğrenciyi tuzağa düşürmüş

Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün bu yolla binlerce yabancı uyruklu öğrenciyi tuzağa düşürdüğünün, genellikle "ekonomi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi" gibi alanlarda eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerden üniversiteyi tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde örgüt adına faaliyette bulunmalarının istendiğinin altını çizdi.