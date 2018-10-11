FETÖ'nün üyelerine yeni talimatları deşifre oldu

15 Temmuz sonrası dağılma sürecine giren FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yeniden yapılandığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Ekim 2018 16:30

15 Temmuz’un ardından örgütün faaliyetlerini devam ettirdiği ve firari üyelerini saklandığı gaybubet evleri bir bir deşifre edilerek çok sayıda FETÖ üyesi tutuklandı. Varlığını yer altına çekilerek sürdürmeye çalışan FETÖ’nün yeni adresler bulmakta zorlandığı gibi öğrenciler üzerinden yeni bir oluşum sürecine girdiği iddia edildi.

Bazı illerde örgütün evi kalmadı

FETÖ’nün bu var olma çabası üst düzey örgüt üyelerinin yaptığı özel görüşmelere yansıdı. Deşifre edilen ve geçtiğimiz Eylül ayında yapılan görüşmelerde, art arda yapılan operasyonlarla bazı şehirlerde evlerin yok denecek kadar azaldığı, bazı illerde ise evlerin tamamen kapandığından bahsedildi. Öte yandan konuşmalarda, tüm illerdeki örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor.

FETÖ’yü eleştiren kitaplar evlerde yer alacak

Yeni Şafak’ın haberine göre, konuşmalarda öğrenci evleriyle ilgili alınan ve alınması istenen tedbirler, FETÖ’nün öğrenciler üzerinden yeniden yapılanmaya çalıştığını gözler önüne serdi. Buna göre, dikkat çekmemek amacıyla evlerin farklı renklerle boyanması, FETÖ’yü eleştiren kitapların bulundurulması konuşmalarda geçiyor.

Bir örgüt üyesi en fazla iki evden sorumlu olacak

Evlerde ortalama 3-4 kişinin kalmasının gerektiği vurgulanan konuşmalarda, bir FETÖ mensubunun en fazla iki evden sorumlu olması gerektiği yer aldı. Evlerdeki öğrencilerin deşifre olmasının önüne geçmek amacıyla devlet yurtlarına yönlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.

Evler mezunlara yasak

Yine konuşmalarda, mezun olanların bu evlere giriş çıkışının yasaklandığı, ayda iki kez evlerde kamp yapılması gerektiği, örgüt üyelerinin talimatlandırılması gerektiği belirtiliyor.