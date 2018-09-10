FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına büyük darbe!

İstanbul ve Ankara'da çok sayıda üst düzey asker ve asker imamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 10:38

FETÖ’nün TSK’daki sözde yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonlar devam ediyor. İstanbul ve Ankara’da yapılan iki ayrı operasyonda; 13'ü binbaşı, 71'i asker toplam 102 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 3'ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

18 asker imamı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 71 asker ile sözde 18 asker ''imamı'' dahil, toplam 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

56 FETÖ’cü yakalandı

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 48'i asker, 8'i mahrem imam olmak üzere 56 şüpheliyi yakaladı.

FALCON kriptografik haberleşme programı bulundu

Meslekten ihraç edilen albay E.G'nin, Sabiha Gökçen Havalimanından kaçarken gözaltına alındığı, bu sırada telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği, söz konusu albayın telefonunda örgütün muhaberat amacıyla kullandığı FALCON kriptografik haberleşme programı bulunduğu belirtildi.

Binbaşının evinden ByLock kullanan bir şahıs bulundu

Operasyonda, muvazzaf bir albayın evinde 35 bin euro ve 25 bin dolar nakit para, ihraç edilen bir binbaşının evinde ise ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalandı.

Ankesörlü telefon iletişim kuranlar da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ'nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ü aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır" denildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı belirtildi.