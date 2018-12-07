FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ağır darbe!

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada tespit edilen 41 yeni askere operasyon başlatıldı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 09:50

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma dahilinde, örgüt mensupları ile haberleşmek için ankesör ve sabit hatlardan iletişim kurduğu tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlere operasyon yapıldı. Askerlerin 10’unun subay, 29’unun astsubay ve 2’sinin uzman çavuş olmak üzere toplam 41 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeni isimler tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün iletişim yöntemlerinden ankesör ve sabit hat kullanan çok sayıda yeni asker tespit etti.

Toplam 42 kişi hakkında gözaltı kararı

Bu kapsamda başlatılan operasyonda, halen aktif görevde olan; 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine askerler hakkında yakalama ve el koyma kararı çıkarttı.

Emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için üç ilde operasyon başlattı.