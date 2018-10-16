FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün TSK'ya sızan 34 elemanına operasyon yapıldı.

Güncellenme 16 Ekim 2018 09:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ’nün TSK yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

El koyma kararı alındı

Savcılık, 19'u muvazzaf, 4'ü 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi yine 11'i meslekten ihraç toplam 34 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor

Savcılık talimatı sonrasında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 20 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor.

2 albay var

Muvazzaf olan şüphelilerden, 2'sinin Albay, 3'nün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 5'inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.