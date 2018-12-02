FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Güncellenme 02 Aralık 2018 13:51

Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre; polis ekipleri FETÖ’nün iletişim yöntemlerinden biri olan ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda, Kara Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 2 üsteğmen ile Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanlıkları bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.