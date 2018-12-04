FETÖ'nün TSK imamlarına ve gaybubet evlerine operasyon

FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 04 Aralık 2018 09:59

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bakkal ve büfelerde kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin arandığı tespiti yapıldı.

17 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Bu aramaların FETÖ’nün TSK’dan sorumlu sözde mahrem imamları tarafından yapıldığı tespiti üzerine, 12’si daha önce meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

8 kişi gözaltında

Merkezi Kayseri olan operasyonlar, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de eş zamanlı olarak yapıldı. Çalışmalarda 8 kişi gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gaybubet evlerine de operasyon yapıldı

Öte yandan polis, FETÖ üyesi olmaktan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplam 39 şüphelinin peşine düşüldü

Haklarında arama kararı bulunan ve firar durumdaki FETÖ üyelerinden, Kayseri’de 18; Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'dan 21 kişi olmak üzere toplam 39 zanlı için operasyon başlatıldı.

32 kişi hücre evlerinde yakalandı

FETÖ’nün gaybubet olarak bilinen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 32 kişi operasyonla yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

39 FETÖ üyesinden 18’inin karı-koca olarak arandıkları tespit edildi.