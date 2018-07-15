FETÖ'nün sosyal medyacısı Türkiye'ye getirildi

Daha önce yurt dışında FETÖ'ye ağrı darbeler vuran MİT, darbe girişiminin yıldönümünde örgütün bir elemanını daha Türkiye'ye getirdi .

Güncellenme 15 Temmuz 2018 22:33

12 Temmuz'da iki farklı ülkede yapılan operasyonla FETÖ'cüleri Türkiye'ye getiren MİT, bugün benzer bir başarıya daha imza attı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından bugün öğleden sonra Ukrayna'dan yurda getirildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapan İnan, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi.

Farklı isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

MİT, 12 Temmuz 2018'de terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey teröristi yurt dışından Türkiye'ye getirmişti. Bu kapsamda, FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'dan, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'dan İstanbul'a getirilmişti.