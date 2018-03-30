FETÖ'nün Samsun sorumlusu 26 bin 174 kez ByLock'a girmiş!

FETÖ'nün sözde Samsun bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Yurdagül K.'nın 26 bin 174 kez ByLock'a giriş yaptığı tespit edildi.

Güncellenme 30 Mart 2018 14:34

Samsun'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan sözde "Samsun bölge sorumlusu" olduğu tespit edilen Yurdagül K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yurdagül K. isimli FETÖ sanığının iki cep telefonu olduğu ve ikisine de ayrı ayrı yüklü ByLock olduğu ortaya çıktı. Yurdagül K.'nın uygulamayı 26 bin 174 kez kullandığı tespit edildi.

26 bin 174 kez ByLock’a giriş yapmış

Amasya'da FETÖ'nün "gaybubet" evinde eşiyle birlikte yakalanan ve iki cep telefonunda da ByLock yüklü olan Yurdagül K., uygulamayı 26 bin 174 kez kullandığı tespit edildi. Yakalanan zanlı adliyeye gönderildi.

Samsun sorumlusuymuş

FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evinde kalan Yurdagül K., ve eşi Süleyman K. gözaltına alınarak Samsun'a getirildi. Yurdagül K.'nun FETÖ'nün Samsun bölge sorumlusu olduğu belirtildi.

İki telefon kullanmış

Yurdagül K.'nın iki telefonu olduğu ve her iki telefonuna da ByLock yüklediği ortaya çıktı. Ayrıca Yurdagül K.'nın ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı belirtildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yurdagül K'nin eşi Süleyman K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çok sayıda ilden sorumlu olduğu ortaya çıktı

FETÖ'nün kurumlarında çalıştığı tespit edilen Yurdagül K.'nın Gülnur ismini kullandığı belirtildi. Yurdagül K'nın ayrıca örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'daki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öne sürüldü.