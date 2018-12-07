FETÖ'nün 'Niksar ilçe ablası'nın cezası belli oldu

FETÖ’nün "Niksar ilçe ablası" olduğu iddia edilen Fadime Er, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 17:44

Tokat’ta FETÖ’nün "Niksar ilçe ablası" olduğu gerekçesi yargılanan Fadime Er, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Er, SEGBİS aracılığıyla Tokat Adliyes'inden katıldı.

FETÖ dershanesinde çalışmış

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan şüpheli Er, hayatı boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, geçmiş yıllarda FETÖ’ye ait bir dershanede kısa süreliğine çalıştığını, bundan dolayı suçlanamayacağını ifade etti.

Beraatini istedi

"Niksar ilçe ablası" olduğuna dair tespit ve tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Er, eşinin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığını belirterek beraatini talep etti.

7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Mahkeme sanığın savunmasından sonra açıkladığı kararda Er’in 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.