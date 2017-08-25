FETÖ'nün "mülkiye" davasında ara karar: 3 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mülkiye" yapılanmasına yönelik 14’ü tutuklu biri firari 15 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 21:51

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ve eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç'un tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfı ve niteliği, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında oy çokluğuyla, diğer şüpheliler hakkında da oy birliğiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 18 Aralık'a ertelendi.

NTV