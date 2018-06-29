FETÖ'nün Malatya imamı ABD'de görüntülendi

AA'nın ABD'de görüntülediği Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Eyyüp Doğan'ın FETÖ'nün Malatya İmamı olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Haziran 2018 17:02

AA’nın ABD’nin New Jersey eyaletinde görüntülediği 15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz’ün kayınbiraderinin FETÖ’nün Malatya İmamı Eyyüp Doğan olduğu ortaya çıktı.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın ABD bayrağını öptüğü, sonra da astığı görüntüler, bir süre önce AA objektiflerine yansımıştı.

Malatya imamıymış

Kayıtlarda Abdulhadi Yıldırım'ın da yanında olduğu görüntülerdeki kişinin FETÖ’nün Malatya imamı Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

Malatya’da FETÖ soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 33 kişi arasında bulunan ancak yargılanma süresi boyunca firari olarak aranan Eyyüp Doğan'ın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yaşadığı yer de belirlenmiş oldu.

İadesi ne zaman istenecek?

Firari FETÖ’cü Doğan’ın ABD’de olduğunun kesinleşmesinden sonra hukuki adımların atılacağı ve Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası bulunan firari sanığın iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Ne zamandır aranıyor?

Eyüp Doğan’ın 2007-2014 yılları arasında Malatya'da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep'e örgüt tarafından "bölge imamı" olarak görevlendirildiği belirlenmişti. Gaziantep'te bulunduğu sırada Malatya'daki operasyonu öğrenince kaçtığı öğrenilen Eyyüp Doğan, 2016'nın ocak ayından bu yana firari olarak aranıyor.