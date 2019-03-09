FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

Güncellenme 09 Mart 2019 13:15

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

85 zanlı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesine getirildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edildiler

Savcılar tarafından sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğerleri ise nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

45 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olanlarında bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

25 Şubat’ta gözaltına alınmışlardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Şubat’ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.