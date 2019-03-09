FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.
85 zanlı gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesine getirildi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edildiler
Savcılar tarafından sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğerleri ise nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
45 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı
Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olanlarında bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.
25 Şubat’ta gözaltına alınmışlardı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Şubat’ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.