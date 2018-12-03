FETÖ'nün 'Maceracı'sı her şeyi itiraf etti

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Yeni'nin ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 03 Aralık 2018 17:26

Erzincan’da FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve örgütün kapatılan televizyonu Samanyolu’nda sunuculuk yapan Maceracı lakaplı Murat Yeni’nin ifadesi ortaya çıktı. Her şeyi bir bir itiraf eden Murat Yeni, örgütün etkinliklerinde kendilerini vitrin olarak kullandığını ileri sürdü.

FETÖ sohbetine kimler katıldı?

İki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldığını hatırladığını belirten Murat Yeni, bu sohbetlerin büyük bir kısmının kanalda gerçekleştirdiklerini, katıldığı sohbetlere kendisi dışında yemek programı sunan Oktay Usta’nın, Sır Kapısı programı ile tanınan Reha Yeprem’in, ünlü tarihçi yazar Talha Uğurluer’in, ses sanatçısı Gökmen Ürü’nün, haber sunucusu Asım Yıldırım ve radyocu Ahmet Bozkuş gibi şahısların katıldığını, sohbet grubunun kendi gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluştuğunu söyledi.

Yeni’yi vitrin olarak kullanmışlar

Maceracı programından dolayı ülke genelinde sevilen ve tanınan bir isim olduğunu belirten bir isim olduğunu belirten Murat Yeni, düzenlenen etkinliklerde şahsının seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuna bağladığını, katıldığı etkinliklerde düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağladığını, örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada kendilerini de vitrin pozisyonunda kullandığını, etkinliklerden beklediği faydanın da bundan ibaret olduğunu ifade etti.

FETÖ’nün yurt ve okullarında kalmış

Murat Yeni, bütçenin kısıtlı olması nedeni ile gittikleri illerinde FETÖ’nün yurt ve okullarında kaldıklarını, masrafların bir kısmının yine örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılandığını, çekim yapacağı iller ve o ildeki esnafı, Samanyolu’nda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir’in belirlediğini, kendilerinin de o illere gittiğinde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşüp çekimleri yaptıklarını söyledi.

Geçmişteki bağlantılarına ne dedi?

Geçmişteki röportajlarında örgüt ve örgüt elebaşıyla ilgili övücü sözleri hatırlatılan Murat Yeni, o günlerde örgütün gerçek yüzünü göremediğini, o döneme kadar tanıdığı bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bildiğini, bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanının bulunmadığını belirtti.