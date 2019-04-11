FETÖ'nün 'Maceracı'sı hakkında karar verildi

FETÖ'nün medya yapılanması kapsamında tutuklanan Murat Yeni, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Güncellenme 11 Nisan 2019 13:53

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Nisan'da yapılan duruşmada, tutuklu sanık Murat Yeni ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yeni, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Yeni'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ne yaşanmıştı?

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ, Murat Yeni üzerinden himmet topladı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı.

Örgüte yakın işletmeleri parlattı

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.