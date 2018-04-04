FETÖ'nün lüks araçları satıldı!

TMSF, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra el konulan şirketlerin lüks araçlarını satışa çıkardı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 14:01

TMSF, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesi ile el koyduğu şirketlerin araçlarını satışa çıkardı. Galerinde bulunan 780 adet 2016 model Audi marka araçlar açık artırma yöntemi ve teklif alınarak satıldı. Piyasa fiyatı 139 bin TL ve 330 bin TL arasında değişen otomobillere adeta talep yağdı.

Yüzde 30 indirimle satıldı

Otomobiller piyasa değerinin yüzde 30 altında bir değerle satıldı. 780 adet Audi'den 101 tanesi; Q3, Q5 ve Q7 marka jeeplerden oluştu.

Lüks araçların tamamı satıldı

Piyasadaki fiyatı 330 - 700 bin TL arasında değişen 101 adet lüks aracın tamamı satıldı. Lüks seri olan 7 adet Quattro Long model araç da yeni sahiplerini buldu. TMSF, tamamı dizel ve otomatik vites olan araçlardan büyük gelir elde etti.

Şirketlerin değer ne kadar?

TMSF, el konulan şirketlerden dolayı yaklaşık 30.9 milyar liralık bir rezerve sahip bulunuyor. FETÖ'nün hain darbe gişiminden sonra TMSF 43 ildeki 1019 şirkete kayyum atamıştı. 49 bin 928 kişinin çalıştığı FETÖ'cü şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün 46,8 milyar, toplam yıllık cirolarının 17,6 milyar lira, öz kaynaklarının da 19,7 milyar lira olduğu belirlenmişti.

Toplam 320 kayyum atandı

Konuyla ilgili açıklama yapan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile el konulan şirketlere 74'ü Fon personeli olmak üzere toplamda 320 kayyum atandığını da belirtmişti.

Avrupa'nın en büyük rezervi TMSF'de

TMSF'nin 30.9 milyar TL'lik rezervle Avrupa'nın en büyük rezervini elinde bulundurduğunu kaydeden Gülal, Fonun 2003'den bugüne kadar ise, 22.9 milyar dolarlık tahsilat yaptığını ifade etmişti.