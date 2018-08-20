FETÖ'nün kurban sömürüsü deşifre oldu

FETÖ'nün hala kurban derisi topladığı ve aktif olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Ağustos 2018 11:31

FETÖ’nün daha önce de en kritik gelir kaynaklarından olan kurban derisi paraları ve kurban paralarına büyük bir darbe vuruldu. FETÖ’nün geçen Kurban Bayramı’ndaki taktiklerini deşifre eden emniyet güçleri, bu kurbanda yapılabilecek istismara karşı sıkı önlemler aldı.

Teknik takibe alındırlar

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün talimatı doğrultusunda FETÖ’cülerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kurban derilerini, kurban kellelerini toplayıp paraya dönüştürerek gelir sağladığı ortaya çıktı. Yapıla soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takiple örgütün kurban ağı teknik takiple tek tek görüntülendi.

Şifreli kelimeler kullandılar

Bu kapsamda ulaşılan görüntülerde Akşam’ın haberine göre; FETÖ’cülerin hayvanlara ait et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi. Kurban derisi toplamaya çıkan örgüt üyelerinin her adımı izlendi. FETÖ’cülerin ele geçirilen ses kayıtlarında kurban derilerine ‘gömlek’ veya ‘futbolcu’, derileri toplama faaliyetinin ise ‘maç’ olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Öte yandan şüpheliler, örgütün deşifre olmasın diye derileri sivil öğrenciler adına topladı.

FETÖ’cülerin kurban derisi toplarken nasıl teşkilatlandığı ve hangi şifreleri kullandığı ses kayıtlarında ortaya çıktı:

Ahmet Ö.: ”Bu takım oyuncuları var ya isimleri tamam o bide takım oyuncuların parası var akşama kadar ne yapabilirsek yapalım. Futbolcunun masrafları var”.

Yalçın E.: “ Çok az olur inanki çok değil tosun tosun yazdım ben tosun yazdım bunda sana. 5 yapıyorum tamammı 5 yazıyorum - çok ekside gidiyoz çok ekside gidiyoz.

Fatih G.: ”Biz gelcez de abi şöyle bişey var Atilla abi öğrenci şey adına yurt adına veya şuraya buraya adına sakın istemeyin abi sivil olsun. Tanesi 70 lira abi. Abi götürüyorsunuz oraya ama şey arkadaşlar şey yapsınlar kendi adlarına öğrenciyiz gibi.”

Fatih G.: ”Abi bizim gittiğimiz şeyde mahsur kaldık. Şeyi basmış basmışlar. Gömlekleri (deri şifresi) götürdüğümüz yeri basmışlar gelmeyin diyorlar”



Hamit Ö.: “Abi bu gömlekleri nakit mi alıyormuşuz. Ordan nakit mi alcaz.

Enes K.: “3 liradan fazla diyorlar ama doğru mu?”