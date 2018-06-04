FETÖ'nün kumpasçı hakimi kaçarken yakalandı

Eski hakim İsmail Kurt; beraberindeki doktor, öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 17:05

"Askeri Casusluk Davası" kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt beraberindeki doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 kişilik grupla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Sahte kimlikle çıkış yapmak istemişler

Eski hakim Kurt'un ve yanındaki isimlerin üzerlerinden sahte kimlik ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi.

Adım adım takip edildiler

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yunanistan'a kaçmak isteyen şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca her adımları izlenen şüphelilerden 9 kişi polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

İlk yakalana grup ikinciyi ele verdi

Burada ifade veren şüpheliler, İstanbul'dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun ardından başlatılan ikinci operasyonda, 'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasının mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan hakim İsmail Kurt ve aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerinde yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.

Yüksek miktarda para ele geçirildi

Yapılan incelemelerde, FETÖ'cü eski hakim Kurt ve beraberindeki 7 kişinin sahte kimlik bulundurduğu tespit edildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerin üzerinden yüksek miktarda para da çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde ifade alma işlemi tamamlanan, İstanbul, Ankara ve İzmir'den yakalama kararı bulunduğu tespit edilen hakim İsmail Kurt, Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.