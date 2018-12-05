FETÖ'nün kaset kumpası davasında iki tahliye

Deniz Baykal ve eski MHP’li yöneticilerin özel hayatına dair görüntüleri yayınlanmasına ilişkin davadan iki kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Güncellenme 05 Aralık 2018 17:05

Deniz Baykal ve eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına dair görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı kaset komplosu davasında 2 sanığa tahliye verildi.

Savcı, mütalaa verdi

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.

Talepleri reddetti

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünün kaldırılmasına yönelik taleplerini reddetti.

İki kişi tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Erhan Sazil ve Ertan Aslan'ın tahliyeleri, tutuklu sanıkların da mevcut durumunun devamını kararlaştırdı. Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi.