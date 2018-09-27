FETÖ'nün Karadeniz'deki kadın sorumlusunun cezası belli oldu

FETÖ'nün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 16:46

Samsun’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün; Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu olduğu tespit edilen ve kriptolu haberleşme programı 'ByLock'a 'Gülnur' kod adını kullanarak 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen ihraç öğretmen Yurdagül Kurt, 28 Mart günü Amasya'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Yargılanmasına devam edildi

30 Mart günü Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yurdagül Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurt'un Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi.

9 yıl hapis cezasına çarptırdı

'Örgüt kurma ve yönetmek' suçundan 7 ile 15 yıl arasında hapis cezası ile yargılanan Yurdagül, son savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, Yurdagül'ü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.