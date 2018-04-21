FETÖ'nün izleri bir bir siliniyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ismi Gülen olan cadde ve sokak adlarını bir bir değiştirdi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 13:58

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararla kentte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i anımsatan cadde, sokak ve yer isimleri değiştirildi.

Birlik beraberlik çağrıştıran isimler geldi

Terörle mücadele kapsamında karar alan Büyükşehir Belediyesi, bu karar doğrultusunda yedi ayrı cadde ve sokak ismi değiştirildi. Ankara Valiliği de bu karara "olur" verdi. Daha sonra ise yeni tabelalar Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerlerine takıldı. Eski isimlerin kaldırılmasından sonra yerlerine takılan yeni isimler, birlik ve beraberliği çağrıştıran, "Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı" şeklinde oldu.

Gülen isimleri değiştirildi

Bu kapsamda ismi Gülen olan yerler şu şekilde değiştirildi; Çubuk Esenboğa Merkez Mahallesi’nde Vatan Sokağı, Elmadağ Yenimahalle’de Hilal Sokağı, Kazan Kayı Mahallesi’nde Alsancak Sokağı, Keçiören Bağlarbaşı’nda Anayurt Sokağı, Pursaklar Sirkeli Yeşilova’da Diriliş Sokağı, Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’nde Bayrak Sokağı, Keçiören Karşıyaka’da Kayı Caddesi...

Daha önce de değişiklikler yapılmıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi daha önce ABD Büyükelçiliği önündeki 'Nevzat Tandoğan Caddesi'nin ismini 'Zeytin Dalı Caddesi', Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Elçiliği’nin bulunduğu sokak ve caddenin ismini de 'Medine Müdafii Caddesi' ve 'Fahreddin Paşa Sokağı' olarak değiştirmişti.