FETÖ'nün ikiyüzlülüğü ByLock yazışmalarında ortaya çıktı

FETÖ'cü eski savcı Cihan Kansız'ın ByLock yazışmaları ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 14:04

Yagılanmasına devam edilen ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız'ın ByLock yazışmaları deşifre oldu.

ByLock yazışmaları deşifre oldu

Örgüte mensup hakim ve savcılardan oluşan ByLock grubuna Kansız tarafından 25 Aralık 2015'te atılan bir mesajda, Türkiye'den firar edeceklerin Avrupa'da hangi haklardan yararlanacakları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı.

Siyasi ilticada bulunun tavsiyesi

ByLock yazışmalarında kaçmaya hazırlanan bazı FETÖ'cülere, siyasi iltica'yı tercih etmeleri önerinde bulunulduğu ortaya çıktı. Kendilerini Türkiye'de haksızlığa uğramış gibi göstermek isteyen FETÖ'cülere Kansız, "Kendimizi Türkiye'de siyasi otorite tarafından haksızlığa uğramış, bu durumu Avrupa'daki meslektaşlara ve kurumlara anlatan kimseler olarak tanıtıyoruz" ifadeleri ile tavsiyelerde bulundu.

İnterpol kaçaklarının durumu

Yazışmalarda, Belçika'da bir avukatla görüştüğünü anlatan Kansız, haklarında arama kararı çıkarılan FETÖ'cülerin durumu ve oturma izni alınmasıyla ilgili iki konuyu ele aldığı öğrenildi.

İnterpol tarafından aranılan FETÖ'cülerin bu sorununu çözmek için çeşitli önerilere yer verilen yazışmalarda, avukatın son çare olarak FETÖ'cüleri Fransa Lyon'daki İnterpol merkezine götürebileceği önerisi aktarıldı.

Mağdur rolü yapın

Avrupa'da yabancı ülkeden giden vatandaşların oturum izni almasının çok büyük bir sıkıntı olduğunu anlatan Kansız, mağdur rolü iyi oynanırsa siyasi ilticanın kabul ettirilebileceğini vurguladı.

Kansız ayrıca, "Buradaki tüm abiler siyasi ilticanın ayrıcalıklı bir durum olduğunu, Türkiye'de yanlış anlaşıldığını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kansız'ın ByLock mesajında kullandığı, "Normalde ülkeye giriş yaptıktan 8 gün sonra müracaat etmeniz gerekiyor. Ama avukat sizin durum özel olduğu için sorun olmaz dedi" ifadeleri de Avrupa ülkelerinin teröristlere verdiği tavizleri gözler önüne serdi.