FETÖ'nün hücre evlerinde "F" serisi dolarlar bulundu

FETÖ'cülerin kaldığı hücre evine yapılan operasyonda "F" serisi dolarlar ele geçirildi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 17:33

Muğla merkezli FETÖ operasyonlarında, hücre evlerinde saklanan 13 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’cülerin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, örgütün 16 hücre evine operasyon düzenledi ve 13 şüpheliyiz gözaltına aldı.

"F" serisi dolar ele geçirildi

Öte yandan şüphelilerin firari olarak arandığı tespit edildi. Evlerde yapılan aramada 175 bin 273 dolar, 195 euro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi riyali, 10 dirhem ele geçirildi. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu öğrenildi.

Dijital cihazlar ele geçirildi

Bir kısmı çeşitli yerlere "zulalanmış" çok sayıda akıllı telefon, flash bellek, taşınabilir wifi, laptop, cd, sd kart, harici sim kart, tablet bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, tuşlu telefonlar, örgütsel dokuman ve sahte kimlik ele geçirildi.

Haklarında soruşturma yürütülüyormuş

Öte yandan, aranan şüpheliler ile bir arada kaldıkları tespit edilen 8 kişi hakkında da örgütle bağlantıları konusunda araştırma yürütüldüğü, bu kişilere de şüpheli olarak adli işlem yapılacağı öğrenildi.