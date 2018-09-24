FETÖ'nün hücre evinde gizli bölme bulundu

FETÖ’nün hücre evleri olan ve gaybubet evleri diye adlandırılan şu an aktif faaliyet yürüttükleri evlere operasyonlar devam ediyor.

Güncellenme 24 Eylül 2018 14:46

Operasyonlarda, sözde mahrem imamlar, sorumlu ablalar ve KHK ile ihraç edilen askerlerin gaybubet evleri bulup temin edenlerle aynı evlerde kaldığı ortaya çıkarken bu kişilerin hala gizli gizli örgütsel faaliyet yürüttükleri bilgisine ulaşıldı.

Ankastre fırın ile duvar arasında gizli bölge bulundu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince deşifre edilen örgüt evlerine yönelik operasyonlarda, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" İ.D'nin kaldığı hücre evinde yapılan aramada mutfaktaki ankastre fırın ile duvar arasında gizli bölme bulunduğu tespit edildi.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Ankastre fırını yerinden çıkarıp gizli bölmeyi açan ekipler, örgüte ait 86 bin 200 lira ile 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar ele geçirdi. Evde bulunan çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. Ayrıca, İ.D'nin üst aramasında A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.