FETÖ'nün Hollanda kasası her şeyi itiraf etti

FETÖ'nün Hollanda kasası olarak bilinen Bülent Şengün, örgütün üst düzey isimlerini deşifre etti.

Güncellenme 03 Eylül 2018 09:45

FETÖ’nün Hollanda’daki mali işlerinden sorumlu olduğu iddia edilen Bülent Şengün, örgütle irtibatını "sadece çaycıydım" sözleri ile inkar etti. Şengün kendi ile ilgili olan iddiaları reddederken FETÖ’nün Hollanda’daki üst düzey yöneticilerin isimlerini bir bir deşifre etti. Öte yandan Şengün, Hollanda'da bulunan ve "Altın nesil" anlamına gelen eğitim merkezine Hollanda Kraliçesi'nin geldiğini anlattı.

Denizli’de tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün yurt dışına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün Hollanda’daki bölge kasası olduğu tespit edilen Bülent Şengün, ziyaret için geldiği Denizli’de yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Şengün’ün ifadesine ulaşıldı. Verdiği ifadede FETÖ ile irtibatını reddeden Şengün, birçok üst düzey FETÖ'cü ismi deşifre etmesi ise dikkat çekti.

Çok sayıda ünlü isim okulu ziyaret etmiş

Hollanda’daki eğitim merkezi ile ilgili bilgiler veren Şengün, bazı kritik isimlerin burayı ziyarete geldiğini itiraf etti. Şengün, Hollanda’daki eğitim merkezinin bir etüt merkezi olduğunu, sohbet ve toplantıların da burada yapıldığını, bu merkezi çok sayıda politikacının, sanatçının ziyaret ettiğini, hatta bir iki kez Hollanda kraliçesinin de burayı ziyaret ettiğini, hem halka açık toplantılar hem de sadece yöneticilerinin katıldığı gizli toplantıların yapıldığını söyledi.

Örgütün imamlarını deşifre etti

FETÖ'nün mollalarından olduğunu belirttiği Bahattin Karataş'ın da söz konusu eğitim merkezine ziyarete geldiğini kaydeden Şengün, "Hollanda'da ikamet ederdi. Bu şahıs ilimize geleceği zamanlar eğitim merkezinde olanlar ayrı bir telaş ve saygı içerisinde olurlardı ve hepimizi ona karşı uyarırlardı" dedi. Şengün, firari olan FETÖ'nün Avrupa imamı ve örgüte ait eski Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz'ün de eğitim merkezine geldiğini anlattı. Şengün, FETÖ'nün şu anki Hollanda imamının Ömer Tiryaki, eyaletlerden sorumlu imamın da Abdüssamet Alan olduğunu aktardı. Şengün, Alan'ın, Karataş'tan sonra gelen örgütün önemli isimlerinden olduğunu kaydetti.