FETÖ'nün gizli sırları o isimde!

FETÖ elebaşı Gülen'in ve örgütün gizli kasası olan "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu deşifre oldu.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 10:22

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde, etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.

Gülen’e en yakın isim

FETÖ'nün burada organize ettiği kampta örgütün üst düzey isimleri Cevdet Türkyolu'na bağlı olarak görev yapıyor. Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olan Türkyolu, yıllardır örgüt elebaşının en yakınındaki isim olarak biliniyor.

Gizli kasa

Gülen'e ait en mahrem sırları bilen ve örgüt içinde "Uzun Cevdet" olarak tanınan Türkyolu'nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor. Türkyolu'nun FETÖ'nün gizli kasası olduğu, milyonlarca doları bulunduğu ve Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

6 ayrı evi var

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu'nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg'ta 6 ayrı ev bulunuyor. Bu evlerden 3'ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2'si kızı Büşra Türkyolu'nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor. FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor. Ayrıca Türkyolu'nun Florida'da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor.

Sıkı güvenlik tedbiri almışlar

FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki kampın etrafındaki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor. Bu arada kampa giren FETÖ üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi. Bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları objektiflere yansıdı.