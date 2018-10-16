FETÖ'nün futbol yapılanması davasında bir tahliye!

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 16:50

FETÖ’nün futbol yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 15’er yıl hapis cezası istenen eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün davası görülmeye başlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hazır bulundu.

Mahkeme, Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verirken, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Birden iletişimimi kesemedim”

Sanık Bekir İrtegün savunmasında, "Bu örgütle ilgili sıkıntı olmadığı süreçte, iyi insanlar olarak bildiğimden zaman zaman sohbetlerine katıldım. 17-25 Aralık'tan sonra ister istemez uzaklaşmaya başladım. Ama birden iletişimimi kesemedim. Uzaklaştım" dedi.

"Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi”

2009'da Ali isimli şahısla tanıştığını, bu şahısla 3-4 sene boyunca zaman zaman sohbetlere katıldığını, bu kişinin kendisine bir programdan söz etmesi üzerine ByLock programını indirdiğini Google Play aracılığıyla indirdiğini ifade eden İrtegün, "Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Normal bir uygulama sandım. Takımımla yurt dışına giderken pasaportuma el konulunca konudan haberdar oldum. O dönem bu yapı, devlet tarafından örgüt olarak kabul edilmemişti. Kendimi hiçbir zaman bu yapıya ait hissetmedim. O zamanlar bu yapıyla ilgili böyle sıkıntılar yoktu. İyi niyetli insanlar diyerek iletişim kurmuştum" şeklinde konuştu. Hep devlet okullarında okuduğunu, ailesinin bunlarla ilgisi olmadığını da belirten İrtegün hakimin sorusu üzerine, "Katıldığım sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğur Boral'ı gördüm" dedi.

“Kullanılan bir taraf var ise o taraf biziz"

Hakimin, "örgüte yakın futbolcuların transferlerinde kolaylık tanınıp tanınmadığı" şeklindeki sorusuna, "Bilmiyorum. Milli takımda oynamış birisiyim. Kullanılan bir taraf var ise o taraf biziz" diye cevap verdi.

“Bu olay yüzünden 22 kilo kaybettim”

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Ömer Çatkıç ise savunmasında, "20 yıl boyunca profesyonel futbol oynadım. Devlet üstün hizmet madalyasına layık görülmüşüm. Vatanımı milletimi seven biriyim. Şimdi örgüt üyeliğiyle yargılanıyorum. Bu olay yüzünden 22 kilo kaybettim. Asla terör örgütü üyesi değilim. Dini açıdan bir şeyler öğrenmek amacıyla takım arkadaşlarımın çağrısıyla bazı sohbetlerde bulundum" dedi.

“ByLock’u Zafer Biryol'un evinde indirdim”

14 aydır tutuklu olduğunu eşi ve çocuklarından uzak olduğunu söyleyen Çatkıç, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'dan paramı çektim. ByLock programını Zafer Biryol'un evinde yemekte olduğumuz bir sıra indirdim. Bu programı sohbet sırasında evde bulunan kişilerin söylemesiyle apple store'dan indirdim. Programı indirdiğim sırada sanırım yemek falan geldi sonra konu değişti. Program üzerine konuşmadık. Bu programı daha sonra sildim. Hiç kullanmadım. 14 aydır 3 küçük çocuğumdan ve eşimden uzağım. Masumum ve mağdurum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" diyerek tahliyesini istedi. Duruşma sanık ifadeleriyle devam ediyor.