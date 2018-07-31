FETÖ'nün firari subaylarından Avrupa'da gizli toplantı

FETÖ'nün Avrupa'daki firari subayları gizli bir toplantı yaparak Türkiye aleyhinde bazı kararlar aldı.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 09:07

FETÖ’nün kaçak subaylarının Almanya’da bir araya gelerek toplantı yaptığı iddia edildi. Avrupa genelindeki firari subayların katılımları ile düzenlenen toplantıda, yabancı basına röportaj vermek, sosyal medya üzerinden karalama kampanyaları düzenlemek, Türkiye’yi karalamak, FETÖ ile mücadele edenleri yıpratmak ve korkutarak algı yönetmek kararları alındı.

Türkiye’yi karalama kararı

Yeni Şafak’ın manşetten verdiği habere göre, Ethem Gürbaş, Cafer Topkaya, Sultan Çakıroğlu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ve son dönemde Türkiye karşıtı faaliyetleri arttıranların da bulunduğu FETÖ’nün firari askerleri, Almanya’da bir araya geldi. Avrupa ülkelerinde barındırılan FETÖ’cü firari subayların tamamına yakınının katıldığı Almanya’daki toplantıda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda Türkiye aleyhinde kampanyaların arttırılması kararlaştırıldı.

Mağdur rolü ile halkı yanlarına çekecekler

Türk istihbarat kaynaklarının aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçarak ülkelerini terk eden ve Avrupa’ya yayılan FETÖ üyelerinin mağdur edebiyatı yaparak halkı yanlarına çekmeleri sağlanacak, Türkiye’nin işkenceci ve kanun tanımaz olduğunu gösterecekler ve FETÖ ile mücadele edenleri etkisiz hale getirecekler.

Twitter’dan algı operasyonu

Ayrıca, muhalif gruplardan insanları birleştirerek hükümet aleyhine faaliyet yürütmeleri, Avrupa’da yayın yapan basın organlarına röportajlar vererek Türkiye’nin imajını bozmaları istendi. Toplantılarda ayrıca asker kökenli firarilere Twitter hesabı açarak sosyal medya üzerinden algı yönetimi yapmaları talimatı verildi.