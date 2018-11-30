FETÖ'nün Ergenekon kumpası çöktü

Yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında mütalaa veren savcı, böyle bir terör örgütü olmadığını belirtti.

Güncellenme 30 Kasım 2018 15:02

Yargıtay'ın bozma kararı vermesinden sonra yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, Ergenekon’un silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlanamadığını belirtti. Bu kapsamda 26 sanık hakkında ceza istendi.

Savcı, yeniden görülmeye başlayan Ergenekon davasında mütalaasını açıkladı.

Ergenekon’un terör örgütü olduğu ispatlanamadı

Açıklanan mütalaada, Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamadığını, Ergenekon terör örgütünün varlığının ispatlanamadığını ifade etti.

199 sanık için beraat istendi

Savcı, Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım için ağırlaştırılmış müebbet hapis, aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında da ceza istedi. 199 sanık için beraat istendi.

Duruşma 27 Aralık’a ertelendi

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.