FETÖ'nün emniyet yapılanmasına büyük darbe

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda örgütün emniyet yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 10:11

Başkent Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 zanlıdan 32'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, örgütün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 45 emniyet çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Karar sonrası harekete geçen emniyet güçleri, Ankara, İzmir ve Isparta'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla zanlılardan 32'sini gözaltına aldı. Diğer örgüt mensuplarının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.