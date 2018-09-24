FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon!
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda 21 örgüt mensubu gözaltına alındı.
Gelen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve konuşmaların içeriklerine ulaşılan zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.
21 şüpheli yakalandı
Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilçede 54 adrese operasyon düzenledi. Bu kapsamda FETÖ’nün sözde eğitim yapılanmasında yer alan 21 şüpheli yakalandı.
İşlemler devam ediyor
Eş zamanlı operasyon yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.