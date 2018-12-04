FETÖ'nün 'cennet listesi’ne operasyon

FETÖ'nün 'Cennet listesi’nde bulunan 96 kişiye yapılan operasyonda 55 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Güncellenme 04 Aralık 2018 11:31

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün sözde ‘cennet listesi’nde yer aldıkları iddia edilen ve haklarında gözaltın kararı verilen 96 örgüt mensubundan 55’i yakalandı.

'Cennet listesi’ne operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan aramalarda elde edilen ve aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen, Kemal Batmaz, Harun Şahin ve 17-25 Aralık kumpasını düzenleyen resmi görevlilerin de bulunduğu bin kişilik sözde " cennet listesi"nde yer alan 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

55 örgüt üyesi yakalandı

Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 55'ini yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar ve incelemeler devam ediyor.

FETÖ’nün kandırma taktikleri

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerinin motivasyonunu artırmak ve çözülmelerini engellemek için listenin başına "mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diye yazdırdığı öğrenildi.