FETÖ'nün belini kıran operasyonlar üst üste geldi

İstanbul, İzmir, Mersin ve Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı.

Güncellenme 28 Kasım 2018 10:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt talimatının sonrasında Digitürk aboneliğini iptal ettiren, ankesör ve sabit hatlardan iletişim kurduğu tespit edilen 33 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi.

33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün medya yapılanmasının en güçlüsü olan Samanyolu Yayın Grubu’na ait kanalların ve örgüt mensubu iş adamı Akın İpek’a ait olan Koza Yayın Grubu’na ait kanalların Digitürk’ten çıkarılması sonrası, örgütün elebaşının talimatı ile platformdan ayrılan çok sayıda askerin ses ve dilekçe kayıtları incelendi. Bu kapsamda, bir kısmı muvazzaf 33 şüpheli tespit edildi.

Ankesörlü telefonla iletişim kurmuşlar

Bahsi geçen şüphelilerin, örgüt içi haberleşme yöntemi olan ankesörlü ve sabit hatları da kullandığı tespit edildi. Bu tespitler sonrasında harekete geçen savcılık; 4'ü emekli albay, 1'i emekli yarbay, biri muvazzaf 2'si binbaşı, 1 yüzbaşı, 10'nu muvazzaf 20 astsubay, 2'si muvazzaf 5 uzman çavuş olmak üzere, toplam 14'ü muvazzaf, 3 ihraç 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir’de ByLock gözaltısı

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilenlerin de yer aldığı 53 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin şüphelileri yakalama kararı devam ediyor.

Mersin’de 23 FETÖ’cüye gözaltı

Mersin’de yürütülen FETÖ soruşturmasında, 23 örgüt mensubu gözaltına alındı. Emniyette sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, 6’sı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konya’da Bank Asya gözaltısı

Konya’da da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün bankası Bank Asya’ya para yatırdıkları iddia edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan üç şüpheli hakkında ise yakalama kararı devam ediyor.